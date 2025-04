Mbappé récupère une fortune dans les caisses du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présents en conférence de presse ce jeudi pour faire le point sur le litige avec le PSG, les avocats de Kylian Mbappé ont fait plusieurs annonces majeures. A commencer par celle de la saisie à titre provisoire de 55M€ sur les comptes du club de la capitale. Une somme qui correspond à ce que le joueur réclame au PSG.

Depuis qu'il a quitté le PSG, Kylian Mbappé est en conflit ouvert avec son ancien club auquel il réclame 55M€, une somme qui correspond à trois salaires et un partie de la prime à la signature que le PSG n'aurait pas versés. Et le clan Mbappé a décidé de passer à l'action au point que Me Thomas Clay, l'un des spécialistes qui entourent l'avocate du joueur Me Delphine Verheyden, a annoncé la saisie des comptes du PSG.

55M€ saisis sur les comptes du PSG

« Nous avons ce matin saisi les comptes bancaires du PSG. Ils sont saisis à hauteur de 55 millions d'euros. C'est une saisie conservatoire qui s'inscrit dans le cadre la procédure judiciaire que le PSG a lui-même lancé à l'encontre de la LFP et de Kylian Mbappé », révèle-t-il lors d'un point presse organisé ce jeudi.

«Il y a juste un salarié face à un mauvais payeur»

Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a ainsi autorisé la saisie conservatoire des comptes du club du PSG. Ce qui réjouit Me Delphine Verheyden qui rappelle que dans cette affaire « il y a juste un salarié face à un mauvais payeur. Le club devait payer 55 millions d'euros avec une injonction de les régler sous huit jours ».