RC Lens : Énorme clash dans le vestiaire, l’entraîneur fait ses valises !

Retraité des terrains depuis 2011 après une dernière pige à Boulogne, Daniel Moreira est revenu sur sa carrière dans les colonnes de L'Equipe. L'ancien joueur du RC Lens est revenu sur certains moments marquants, comme cette finale de Coupe de la Ligue face à Metz. Avant ce match, l'ambiance était explosive dans le vestiaire, notamment avec l'entraîneur Daniel Leclercq.

Ancien attaquant, Daniel Moreira a défendu les couleurs du RC Lens de 1998 à 2004. Au cours de son passage dans le nord de la France, le joueur a remporté la Coupe de la Ligue 1999 face à Metz. Pourtant, ce match a été préparé dans une ambiance délétère. Surnommé « Le Druide », l’entraîneur Daniel Lerclercq avait menacé de quitter son poste à la suite d’un clash avec Frédéric Déhu.

Gros clash au RC Lens

« La finale de Coupe de la Ligue contre Metz (1-0, le 8 mai 1999). La veille, on s'entraîne au Stade de France. Il y a eu une grosse engueulade entre Fred Déhu et Daniel Leclercq. Le coach est rentré à l'hôtel, il ne voulait plus entraîner ni être sur le banc lors de la finale ! Ç'a été vraiment chaud ! » a confié Moreira dans les colonnes de L’Equipe. Finalement, Gervais Martel est parvenu à le convaincre de rester juste avant cette finale.

Leclercq a failli claquer la porte

« C'est Gervais, à une heure du matin, qui a dû le convaincre de revenir sur sa décision. Ç'a duré très longtemps dans la chambre de Daniel Leclercq, qui avait déjà préparé ses valises pour partir et voulait que Brisson le remplace sur le banc ! Il ne devait pas de me faire jouer moi, ni Dalmat, et Fred avait râlé un petit peu, en lui disant : ''T'es obligé de les faire jouer.'' Et c'était parti en vrille sur le terrain ! En plus, c'est moi qui marque le but ! » a lâché Moreira. Tout est bien qui finit bien.