Lamine Yamal : La comparaison impossible au PSG !

A 19 ans, Désiré Doué crève l'écran en ce moment avec le PSG. Ça a encore été le cas ce mercredi face à Aston Villa, contre qui il a marqué un but somptueux. Le phénomène français impressionne ainsi toujours plus. De quoi permettre de comparer Doué et Lamine Yamal ? On en serait encore loin visiblement.

Mené au score face à Aston Villa, le PSG s'en est remis à un exploit de Désiré Doué pour revenir au score afin d'ensuite s'imposer face aux Villans (3-1). Titulaire, le crack français confirme ainsi sa très bonne forme du moment. Une fois de plus, Doué a livré une performance qui a impressionné le monde entier. Pour autant, ce n'est pas grâce à cela qu'il va rejoindre Lamine Yamal, le prodige de 17 ans du FC Barcelone.

« Yamal est un génie absolu »

Pour Le Parisien, Dominique Séverac a été interrogé sur la performance de Désiré Doué. Mais voilà qu'en ce qui concerne une possible comparaison entre le crack du PSG et Lamine Yamal, il a été très clair : « Difficile de comparer avec Yamal qui n'a encore que 17 ans. Yamal est un génie absolu, le favori à ce stade pour le Ballon d'Or ».

« Encore au-dessus » de Doué !

« Doué s'affirme comme un crack, pas encore titulaire indiscutable en équipe de France même si ça peut aller très vite. Yamal est encore au-dessus et il sera compliqué à rattraper », a poursuivi le journaliste sur Désiré Doué.