Mbappé : L'appel du pied inattendu du PSG !

Depuis qu'il a quitté le PSG, Kylian Mbappé réclame 55M€ au club de la capitale pour des salaires impayés ainsi qu'une partie de sa prime à la signature. Un conflit qui a pris une nouvelle tournure avec le point presse organisé par les avocats du joueur qui annoncent leur volonté d'attaquer dans ce dossier. Le PSG a répondu, lançant même un appel du pied à son ancien joueur.

Le conflit entre le PSG et Kylian Mbappé a pris une nouvelle ampleur ce jeudi avec une conférence de presse organisée par les avocats du joueur qui promettent de passer « à l’attaque » comme l’a expliqué Me Delphine Verheyden. L'avocate de l'attaquant du Real Madrid, qui était accompagnée pour l'occasion de trois autres avocats spécialistes du droit du travail et du droit pénal, a rappelé que « Kylian Mbappé n’est toujours pas payé des 55 millions d’euros qui manquaient au moment de son départ. Une décision a été prise et consiste à passer à l’attaque. Cela veut dire de constituer une équipe de spécialistes en droit du travail, en procédure civile et en arbitrage et en droit pénal ». Pendant une heure, les quatre avocats présents devant les médias ont expliqué leurs futures démarches tout en critiquant ouvertement le PSG en obtenant notamment la saisie temporaire des comptes du club, insistant sur le fond du problème : « Il manque le troisième tiers de la prime de signature, qui correspond en brut à 36,66 millions d’euros. Puis avril, mai, juin, pas de salaire et pas de prime d’éthique. Donc, il manque en salaire 18,75 millions d’euros, ce qui nous amène aux fameux 55 millions d’euros ».

Le PSG répond aux avocats de Mbappé

Face à ces attaques, le PSG a décidé de riposter par la voix d'un porte-parole. « Après avoir une nouvelle fois entendu aujourd’hui un récit fantasque relevant d’un univers parallèle, le PSG continue de ne pas comprendre la raison pour laquelle Kylian Mbappé ne saisit pas le conseil des prud’hommes qui est le seul tribunal compétent pour trancher le litige qui l’oppose à son ancien club », assure-t-il dans un premier temps, avant de poursuivre : « Ses avocats prétendent que c’est parce qu’il n’est pas un salarié comme les autres. Le PSG pense au contraire qu’il est un salarié comme les autres et qu’il doit respecter les engagements clairs et répétés, publics et privés qu’il a pris vis-à-vis de son employeur alors qu’il a bénéficié d’avantages sans précédent de la part du club pendant 7 ans à Paris. Fondamentalement, c’est une question de bonne foi, d’honnêteté, et de loyauté mais aussi de respect des valeurs et de respect pour l’institution de Paris et ses supporters ».

«Le club réaffirme son souhait de parvenir à une issue amiable»

Et afin de trouver une issue à ce conflit, une résolution à l'amiable est proposée par le PSG. « Toutes les procédures annoncées par les avocats de Kylian Mbappé ne font que retarder la résolution du litige par le conseil des prud’hommes devant lequel le PSG est prêt à exposer l’ensemble des faits, preuves et témoignages prouvant l’existence d’un accord ou mieux par la voie de la transaction que le PSG l’appelle de ses vœux depuis plus d’un an », insiste ce porte-parole du PSG qui conclut en assurant que « le club réaffirme son souhait de parvenir à une issue amiable, comme il y a toujours été favorable, malgré les marques répétées de mauvaise foi et le refus total du joueur de toute médiation. » Les Parisiens lancent donc un appel du pied à Kylian Mbappé pour la résolution de ce conflit.