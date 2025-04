Incroyable, Jérôme Rothen envoie Squeezie au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec Djilsi et Maxime Biaggi, Squeezie préside une équipe de la Kings League France : Unit3d. Et pour ce challenge, ils ont décidé de très bien s'entourer avec un staff très solide. C'est ainsi qu'au poste de directeur sportif, on peut retrouver un certain Jérôme Rothen. Et c'est visiblement grâce à lui que l'équipe de Squeezie a pu aller s'entraîner dernièrement au Campus PSG.

Compétition portée par Gérard Piqué, la Kings League est loin de faire l'unanimité auprès du public. Il y a donc des détracteurs, parmi lesquels Jérôme Rothen. En effet, il y a quelques mois, l'ancien du PSG avait tenu un avis négatif sur ce dérivé du football. Pourtant, à la surprise générale, Rothen fait partie de l'aventure Kings League France, ayant accepté de rejoindre en tant que directeur sportif, Unit3d, le club de Squeezie.

« Grand fan de la Kings League depuis ses débuts »

Entraîneur adjoint chez Unit3d, Val Liénard a d'ailleurs fait les présentations du staff du club de Squeezie sur TikTok. Est alors venu le tour de Jérôme Rothen, ce qui a d'abord donné lieu à une petite blague sur l'ex du PSG : « En tant que directeur sportif, il y a Jérôme Rothen. Grand fan de la Kings League depuis ses débuts ».

Au PSG grâce à Rothen

Il n'empêche que Jérôme Rothen serait précieux pour Unit3d. « En tant que légende du PSG, il nous a déjà les portes du tout nouveau Campus du club », a ensuite expliqué Val Liénard.