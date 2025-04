Thierry Henry : Le plan pour le battre à la télévision !

La rédaction

Consultant vedette de CBS, Jamie Carragher a révélé sa stratégie pour tenir tête à Thierry Henry lors des débats animés de Champions League Today. Entre analyses pointues, humour et complicité avec Micah Richards, l’ancien défenseur de Liverpool raconte comment il s’adapte face à la passion débordante de la légende française.

Jamie Carragher vit une après-carrière assez spéciale. L’ancien défenseur est devenu consultant dans l’émission à succès de CBS : Champions League Today. Il anime notamment cette émission avec Kate Scott, Thierry Henry et Micah Richards, de quoi donner lieu à des débats enflammés sur fond d’humour.

«Thierry est excellent dans l’analyse»

Dans une interview accordée à L’Équipe, le chroniqueur CBS est revenu sur sa relation avec les autres membres de l’émission, Thierry Henry et Micah Richards : «Dans l'émission, Micah a une personnalité impressionnante et Thierry est excellent dans l'analyse, notamment tactique, et dans sa connaissance du foot. Je dois donc me situer quelque part entre eux, comme géographiquement sur le plateau. Je suis bien conscient de mon rôle, un bon mix des deux, même si j'ai compris que je ne serai jamais le plus populaire (rires).»

«On le taquine en riant»

Jamie Carragher explique par ailleurs sa stratégie pour venir à bout de Thierry Henry quand il perd un débat footballistique : «Comment s’en sortir face à Thierry Henry quand on se sent battu dans le débat ? Avec l'humour ! Thierry est tellement passionné quand il parle du jeu... C'est comme s'il était en train de coacher l'équipe de France aux Jeux Olympiques. Donc, quand on est à court d'arguments, avec Micah, on le taquine en riant, en souriant, ou parfois en ayant un regard exagérément sévère quand il s’exprime. Sur Sky Sports, je rappelle à Gary Neville son expérience de coach à Valence ? C'est vrai, mais Thierry Henry est une légende, pas Gary Neville ! (rires)»