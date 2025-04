Rothen, sa folle aventure avec Squeezie !

La rédaction

Critique virulent de la Kings League l’an dernier, Jérôme Rothen a surpris tout le monde en rejoignant l’équipe UNIT3D de Squeezie pour cette nouvelle édition. Un revirement assumé, que l’ancien international a expliqué dans Rothen s’enflamme, admettant avoir jugé trop vite la compétition de Gérard Piqué sans vraiment la connaître. Un retournement de veste… validé.

L’année dernière, Jérome Rothen s’est montré très critique à l’égard de la Kings League, compétition de football à 7 pensée par Gérard Piqué. Le chroniqueur RMC s’était montré assez réticent à l’arrivée de cette compétition, de l’histoire ancienne puisqu’il a, depuis, rejoint l’équipe de l’influenceur Squeezie.

Le retournement de veste de Rothen

Dans l’émission Rothen s’enflamme, Jérome Rothen est revenu sur ses anciens propos au sujet de la Kings League et semble avoir totalement revu son jugement sur la compétition créée par Gérard Piqué :

«La première chose à dire, c’est que comparer la Kings League au foot à 11, c’est incohérent, parce que le but n’est pas là. L’année dernière, j’avais été critique sans savoir, sans observer, juste par rapport aux mots de Gérard Piqué.»

«Il y a des passionnés de football»

«Une fois que tu t’intéresses à ce produit-là, tu te dis qu’à travers le football — parce que ça reste quand même du football —, alors oui, c’est à 7, parfois du 1 contre 1, du 2 contre 2, du 3 contre 3, mais peu importe… C’est un football à 7. Donc tu te dis que les règles de base restent les mêmes : en Kings League aussi, le but c’est de marquer un but de plus que l’adversaire pour gagner le match. Et une fois que t’as dit ça, tu te rends compte qu’à l’intérieur, quand tu t’y intéresses vraiment, il y a des passionnés de football, des amateurs de foot à 11 qui peuvent s’éclater dans ce format.» continue le directeur sportif de l’équipe UNIT3D, présidée par Squeezie.