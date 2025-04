Squeezie, l'humiliation au PSG

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Campus PSG a dernièrement accueilli Unit3d, l'une des 8 équipes de la Kings League France qui se déroulera du 6 avril au 7 mai prochain. L'un des trois présidents de l'équipe n'est autre que Squeezie qui a pu recevoir des cours particuliers d'un certain Jérôme Rothen, mais ce n'était pas une franche réussite.

« T'as pas le droit d'être nul quoi là, si t'es là. T'as tout pour être bon, tu n'as pas d'excuses ». Néanmoins, l'écart entre la parole et les actes a tout de même été conséquent pour le YouTubeur. Dans la suite de la vidéo TikTok tournée au Campus PSG, Squeezie envoie une tête vers l'arrière et surtout, n'a pas vraiment brillé dans l'exercice du penalty.

«Si tu ne te penches pas ça va partir un peu haut»

Une partie du jeu qui lui sera primordiale pour la Kings League France (6 avril - 7 mai) puisqu'en sa qualité de président de Unit3d, à l'instar de ses partenaires Djilsi et Maxime Biaggi, Squeezie pourra prendre part aux séances de tirs au but pendant la compétition. Pourtant, les deux tentatives du vidéaste sur penalty se sont soldées par des échecs. Et ce, bien que l'ancien joueur du PSG qu'est Jérôme Rothen lui ait prodigué quelques conseils pour réussir. « Si tu ne te penches pas ça va partir un peu haut ». Il y avait du mieux pour son deuxième essai non transformé au point de penalty.

Le terrible raté de Squeezie

De quoi lui valoir tout de même une accolade avec Jérôme Rothen au terme laquelle Squeezie a reconnu avoir progressé grâce aux conseils du directeur sportif de Unit3d pour la Kings League France. Néanmoins, pour ce qui est de la finition, le YouTubeur a du chemin à faire puisqu'il a raté un plat du pied en face à face sur un centre plutôt cadeau. De quoi engendrer la réaction suivante de sa part : « Non, non, non » lorsqu'un observateur présent au Campus PSG a crié « la cheville », faisant sans doute référence au fait qu'il aurait dû verrouiller sa cheville afin de maximiser la précision de son tir.