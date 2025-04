Choquée, Véronique Rabiot balance sur le PSG en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG a écopé d'une sanction jugée clémente après les banderoles déployées au Parc des Princes lors du dernier Classique contre l'OM, Véronique Rabiot, la mère du milieu de terrain marseillais, s'est dite choquée par la situation estimant que la sanction n'était pas suffisante.

Quasiment trois semaines après les insultes subies par Adrien Rabiot pour son retour au Parc des Princes avec l'OM, le PSG connaît sa sanction. La commission de discipline de la LFP a infligé un huis clos partiel à la tribune Auteuil pour la réception du Havre, le 19 avril prochain. Une sanction jugée très clémente par Véronique Rabiot, mère et agente du joueur de l'OM.

«Ce n’est pas suffisant»

« Ce n’est pas suffisant. Il y a une justice à deux vitesses, c’est toujours le deux poids, deux mesures. Il faudrait mettre des sanctions fortes et les respecter. C’est de pire en pire dans les stades et désormais les gens ne veulent plus y aller avec de jeunes enfants. C’est devenu ordurier, injurieux, les joueurs et leurs familles sont fatigués d’être attaqués, ça dépasse mon cas personnel », lâche-t-elle au micro d’Apolline Matin sur RMC.

«Je suis révoltée et indignée»

« Je suis révoltée et indignée parce que, ce soir-là, personne n’a bougé. Les VIP n’ont pas bougé, comme la ministre de Sports (Marie Barsacq, NDLR), Rachida Dati (ministre de la Culture), Vincent Labrune (président de la LFP). Tout le monde a entendu le stade chanter : "Véronique est une sal...", "Rabiot on t’enc…". Ça n’a choqué personne, les banderoles n’ont pas été enlevées », ajoute Véronique Rabiot.