«J’ai vu rouge», Laure Boulleau frappe une autre femme !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancienne arrière gauche du PSG de 2005 à 2018, Laure Boulleau comptabilise en plus 65 sélections avec l'Equipe de France et elle a eu le temps de disputer de nombreux matches dans sa carrière. Aujourd'hui consultante à la télévision à 38 ans, elle partage de temps en temps son expérience de joueuse de haut niveau. Notamment ce match où elle s'est mise en colère jusqu'à donner un coup de boule à une adversaire.

Alors qu'elle a été souvent invitée à réagir aux affaires de polémiques concernant l'arbitrage ces derniers temps, Laure Boulleau a partagé l'une de ses expériences de quand elle était joueuse. Elle raconte que les joueurs peuvent parfois dépasser les limites sur le terrain en s'en prenant violemment à quelqu'un.

Laure Boulleau a fait comme Zidane

Bonne défenseuse, Laure Boulleau a eu l'occasion de se frotter à de nombreuses adversaires au cours de sa carrière et parfois les choses dérapent. « J’ai déjà mis un coup de boule comme Zidane ? C’est mon seul fait d’arme. En plus, moi, j’aime quand on respecte l’arbitrage ou quand on montre des comportement inadaptés, je ne vais certainement pas trouver d’excuse aux personnes qui font ça. Mais un jour, c’est vrai et c’est pour ça que quand on est joueuse souvent je dis que tu peux avoir un pétage de câble. La nana, de la première minute, elle venait me chercher, elle m’écrasait les pieds, je partais elle me mettait un coup, une béquille. C’était insupportable » débute-t-elle dans OnTime sur YouTube.

Un coup de boule sans conséquence

Très énervée par la situation, Laure Boulleau admet qu'elle a commis un gros geste d'énervement. « Je fais une passe, je me retrouve au sol, je n’ai pas eu le temps de voir comment elle a pu me sécher les jambes, là j’ai vu rouge. En me relevant, je lui ai mis un coup de boule, c’était drôle. Et l’arbitre ne m’a pas vu, pour le coup je suis un peu maline » conclut-elle.