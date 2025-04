Danse avec les Stars : Adil Rami déclenche une grosse polémique sur les réseaux !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce vendredi soir, Adil Rami était bien évidemment sur TF1 pour le nouveau prime de Danse avec les Stars. Accompagné de sa danseuse, Ana Riera, l’ancien joueur de l’OM a alors fait un carton auprès du jury, obtenant alors des notes quasiment parfaites. Mais voilà que ça a fait bondir plus d’un fan sur les réseaux sociaux, déclenchant ainsi une polémique.

Ils ne sont désormais plus que 5 en course dans cette saison de Danse avec les Stars. Ce vendredi soir, sur TF1, c’est la chanteuse Julie Zenatti qui a été éliminée. Adil Rami est lui donc toujours en course. Il faut dire qu’au fil des semaines, le champion du monde 2018 et sa danseuse, Ana Riera, ne cessent d’impressionner. Et cela se ressent d’ailleurs sur les notes donnés à Rami à chaque prime.

39/40 pour Adil Rami !

Adil Rami s’améliore de semaine en semaine et ce vendredi, c'est sur un paso doble, que l’ancien joueur de l'OM a choqué tout le monde. Une prestation remarquable qui a lui a d'ailleurs valu une note de 39 sur 40 de la part des jurés de Danse avec les Stars. Rami a ainsi fait un carton, faisant même mieux que Lénie, considérée par beaucoup comme la future gagnante de l’émission, qui avait elle obtenu 38 sur 40.

Une notation pas juste ?

Bien évidemment, ce 39/40 a fait le bonheur d’Adil Rami. Mais ça n’a pas été le cas pour d’autres. En effet, sur X, les notes données à l’ancien joueur de football ont suscité une vive polémique. En effet, de nombreux fans ont critiqué les choix des jurés, faisant notamment remarquer que Lénie était elle jugée plus sévèrement.