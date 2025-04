Ça balance à l’OM sur le PSG et son argent !

La rédaction

Champion de France, le PSG domine une nouvelle fois l’OM cette saison. Pour Derek Cornélius, la différence entre les deux clubs s’explique surtout par le fossé économique. Le défenseur canadien admet que le PSG est « très fort financièrement », mais assure que l’OM travaille dur pour combler cet écart et rivaliser à l’avenir avec son grand rival.

Le PSG est d’ores et déjà champion de France, après sa victoire 1-0 face à Angers. L’OM, deuxième du championnat, s’est incliné à deux reprises cette saison face au club de la capitale, qui survole largement la Ligue 1 en restant invaincu. Pour Derek Cornelius, cette surdomination du PSG sur l’OM s'explique notamment par l’écart financier qui existe entre les deux clubs. Le défenseur olympien s’est confié sur cette rivalité à BeIN Sports.

«Financièrement, ils sont très forts»

«Oui, je pense que c’est toujours une tâche difficile. Paris a évidemment une équipe très forte. Financièrement, ils sont également très forts. Mais comme je l’ai dit, c’est un nouveau défi pour moi et pour le club. C’est le niveau que nous devons atteindre, le niveau que nous devons viser chaque jour. Et je pense que personne à Marseille ne remet en question ce défi. Nous faisons tout notre possible pour y parvenir, pour atteindre cet objectif. Et oui, je pense que nous sommes sur la bonne voie pour combler cet écart», explique le défenseur de l’OM.

L’OM joue sa qualification en LDC

D’ici là, l’OM devra assurer sa qualification pour la prochaine Ligue des champions, et cela passera par un bon résultat ce samedi face à l’AS Monaco. L’OM (deuxième) affronte le troisième du championnat dans un choc décisif dans cette fin de saison. Les Olympiens devront également faire face à une fin de championnat relevée, avec des confrontations face à Brest, Lille ou encore Rennes.