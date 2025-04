NBA - Wembanyama : Il part déjà !

La rédaction

Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs pourraient quitter leur salle, seulement deux saisons après l’arrivée du français en NBA. La franchise a signé un accord pour construire une nouvelle salle en centre-ville, marquant la fin de l’ère du Frost Bank Center. Malheureusement, Wembanyama est également contraint de mettre un terme à sa saison en raison d'une thrombose veineuse à l'épaule.

Victor Wembanyama (21 ans) est arrivé en NBA lors de la draft 2023, devenant notamment le premier Français de l’histoire à être sélectionné en tant que premier choix. Mais seulement deux ans après son arrivée chez les San Antonio Spurs, le prodige français pourrait quitter le Frost Bank Center. Cette salle des San Antonio Spurs, située à proximité de la ville, a été inaugurée il y a plus de 20 ans, en 2002.

Les Spurs changent de salle

Après plus de deux décennies passées dans cette enceinte, les San Antonio Spurs ont pour projet de déménager. La franchise quintuple championne NBA a signé un protocole d’entente avec la mairie ainsi qu'avec le comté de Bexar pour la construction d’une nouvelle salle. Celle-ci comprendra, en plus d’une salle de basket, un vaste espace de divertissement. Cette annonce a été faite via un communiqué des Spurs, précisant avoir signé un accord avec la ville et le comté pour travailler à la création d’un nouvel espace de sport et de divertissement en centre-ville.

Coup dur pour Wemby

Victor Wembanyama ne pourra plus jouer cette saison avec sa franchise en raison d’une thrombose veineuse à l’épaule. Une terrible nouvelle pour les Spurs de San Antonio et la NBA, qui voient leur star privée de parquets. Avec un bilan de 32 victoires pour 45 défaites, la franchise texane se classe 13e de la Conférence Ouest et ne pourra pas participer aux Play-Ins après la saison régulière. Wemby réalisait jusqu'à présent une grande saison avec 24 points et 11 rebonds de moyenne.