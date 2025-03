Wembanyama : «Ça a matché», le coup de foudre surprise !

Pierrick Levallet

À 21 ans, Victor Wembanyama a déjà mis tout le monde d’accord en NBA. Avant sa thrombose veineuse, la star des San Antonio Spurs était bien partie pour rafler quelques distinctions personnelles. Mais il n’y a pas que dans la ligue américaine que le pivot fait l’unanimité, puisqu’il a également très vite sympathisé avec un autre crack français.

Arrivé en NBA en 2023, Victor Wembanyama n’a pas mis longtemps pour s’imposer parmi les meilleurs joueurs de la ligue. Le phénomène des San Antonio Spurs était notamment en lice pour rafler quelques distinctions personnelles après avoir participé au premier All-Star Game de sa carrière, avant qu’une thrombose veineuse ne mette un terme à sa saison. Si les fans de la NBA sont rapidement tombés sous le charme de Wemby, il n’y a pas qu’avec le public américain qu’il y a eu un coup de foudre. Star du programme universitaire aux Etats-Unis, Maxime Raynaud s’est également très vite entendu avec le joueur de 21 ans.

«On était obligés de se parler»

« On a fait la présaison avec les pros de Nanterre (en 2020), on était les deux seuls jeunes, on était obligés de se parler. Nos personnalités sont assez similaires et ça a bien matché. On se connaissait des équipes de France jeunes avec l'Euro U16 (en 2019) » a ainsi révélé le pivot de Stanford, interrogé par L’Equipe. Doté, lui aussi, d’un grand potentiel, Maxime Raynaud pourrait d’ailleurs rejoindre Victor Wembanyama chez les San Antonio Spurs prochainement.

«Je serai surpris que San Antonio ne regarde pas son profil»

« Il va exceller avec de meilleurs talents autour de lui, Maxime rend ses coéquipiers meilleurs. Je serai surpris que San Antonio ne regarde pas son profil de près. Ils ont un Français important sur place (Victor Wembanyama), je leur en ai parlé, et pareil pour Atlanta (où joue Zaccharie Risacher) » a confié Kyle Smith, l’entraîneur de Stanford, au quotidien sportif français. À suivre...