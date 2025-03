NBA : Wembanyama bientôt rejoint par son pote ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il termine son cursus dans l’université de Stanford, Maxime Raynaud s’apprête à faire le grand saut vers la NBA, où il pourrait retrouver son ami Victor Wembanyama, avec qui il a joué à Nanterre et chez les jeunes en équipe de France. Son entraîneur, Kyle Smith, le verrait bien rejoindre les San Antonio Spurs et en a déjà discuté avec la franchise texane.

Avec 14 joueurs au début de cette saison, la France est le troisième pays le plus représenté en NBA, derrière les États-Unis et le Canada. L’année prochaine, d’autres vont faire le grand saut vers la ligue nord-américaine, notamment Maxime Raynaud. Âgé de 21 ans, le pivot de 2m18 sera bientôt diplômé en informatique dans l’université de Stanford, avant de se présenter à la Draft 2025.

« Je serai surpris que San Antonio ne regarde pas son profil de près »

« Il y a une différence entre se faire drafter et être dans une situation où je peux vraiment jouer, c'est aussi ce que je cherchais en revenant à Stanford pour une dernière saison », a expliqué Maxime Raynaud à L'Équipe. Selon les prévisions, le Français est pour le moment annoncé entre le 30e et le 50e choix de la Draft 2025. « Il va exceller avec de meilleurs talents autour de lui, Maxime rend ses coéquipiers meilleurs », estime son entraîneur cette saison à Stanford, Kyle Smith.

« Nos personnalités sont assez similaires et ça a bien matché »

Selon Kyle Smith, les San Antonio Spurs auraient tort de ne pas s’intéresser à Maxime Raynaud : « Je serai surpris que San Antonio ne regarde pas son profil de près. Ils ont un Français important sur place (Victor Wembanyama), je leur en ai parlé, et pareil pour Atlanta (où joue Zaccharie Risacher). » S’il est drafté par la franchise texane, il retrouverait alors quelqu’un qu’il connaît déjà bien, Victor Wembanyama. « On a fait la présaison avec les pros de Nanterre (en 2020), on était les deux seuls jeunes, on était obligés de se parler. Nos personnalités sont assez similaires et ça a bien matché. On se connaissait des équipes de France jeunes avec l'Euro U16 (en 2019) », a ajouté Maxime Raynaud.