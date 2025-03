Wembanyama : La nouvelle catastrophe en NBA !

Pierrick Levallet

Il y a quelques semaines, les San Antonio Spurs ont annoncé le forfait pour le reste de la saison de Victor Wembanyama. Alors qu’il réalisait un exercice de haut rang, le Français a été stoppé par une thrombose veineuse. Le phénomène de 21 ans n’est d’ailleurs plus le seul à souffrir du même problème en NBA.

Alors qu’il semblait bien parti pour rafler quelques distinctions personnelles, dont celle de meilleur défenseur de l'année, Victor Wembanyama a vu sa saison se stopper subitement. Victime d’une thrombose veineuse, le Français est forfait pour le reste de l’exercice 2024-2025. Un terrible coup dur pour les San Antonio Spurs, qui ont perdu leur meilleur élément il y a quelques semaines. Une autre star de la NBA souffre d’ailleurs du même problème désormais.

Après Wembanyama, Damian Lillard forfait pour le reste de la saison

En effet, Damian Lillard est également victime d’une thrombose veineuse. Même verdict que pour Victor Wembanyama : le meneur de jeu de 34 ans ne reviendra plus sur le parquet de la saison. « Afin de le protéger et de débuter un processus de retour au jeu en bonne santé, Lillard prend des médicaments anticoagulants, ce qui a stabilisé la thrombose veineuse, et va continuer à subir des contrôles réguliers. Les médecins ont indiqué qu'il est très peu probable que sa situation se reproduise. Nous sommes reconnaissants que cela ait été identifié et traité rapidement » ont d’ailleurs indiqué les Milwaukee Bucks à travers un communiqué relayé par L’Equipe.

Catastrophe chez les Bucks avant les playoffs

C’est une très mauvaise nouvelle pour la franchise à moins d’un mois du début des playoffs. Les Bucks, 5èmes de la Conférence Est, ne pourront pas compter sur Damian Lillard (24,9 points, 7,1 passes décisives et 4,7 rebonds de moyenne cette saison). Après Victor Wembanyama chez les San Antonio Spurs, c’est une véritable catastrophe qui frappe l’équipe entraînée par Doc Rivers.