NBA - Wembanyama : La première historique !

La rédaction

Victor Wembanyama, star montante de la NBA, a été contraint de mettre un terme prématuré à sa saison en raison d’une thrombose veineuse profonde. Une perte importante pour les San Antonio Spurs et la NBA, d’autant que Wemby dominait les catégories de points, rebonds et contres dans son équipe. Malgré son absence, il pourrait devenir le premier joueur à être leader dans ces trois domaines tout en ayant manqué plus de 40 % des matchs.

Alors qu’il entamait sa deuxième saison en NBA sur les chapeaux de roue, Victor Wembanyama a reçu une terrible nouvelle : le crack français ne pourra plus fouler les parquets de la NBA jusqu’à la fin de la saison à cause d'une maladie. Wemby souffre d’une thrombose veineuse profonde et devrait «manquer le reste de la saison régulière 2024-2025», ont annoncé ses dirigeants des San Antonio Spurs. Une terrible nouvelle pour la NBA, qui perd l’une de ses nouvelles stars alors qu'il était en tête de la course pour décrocher le trophée du DPOY (meilleur défenseur de l'année).

La statistique historique de Wemby

Malgré son absence, Victor Wembanyama domine encore les débats. L’intérieur des Spurs reste le leader de San Antonio dans trois catégories majeures : les points, les rebonds et les contres, avec plus de 150 unités d’avance dans chaque domaine, comme le rapporte le compte X NBA Crazy Stats. Ses statistiques impressionnantes sont de 24,3 points, 3,8 contres et 11,0 rebonds par match en ayant joué 46 rencontres. Si Wemby termine la saison en restant premier dans ces trois catégories, il deviendra le premier joueur de l’histoire de la NBA à être leader de son équipe dans ces trois statistiques majeures tout en ayant manqué plus de 40 % des matchs.

La saison des Spurs

Malgré le début de saison tonitruant de Victor Wembanyama, sa franchise des San Antonio Spurs affiche un bilan décevant de 31 victoires pour 39 défaites. Ce ratio de 44 % de victoires place actuellement les Spurs hors des places qualificatives pour le play-in.