Gros clash à l’OM à cause d’un transfert !

Passé sur le banc de l’OM entre 2014 et 2015, Marcelo Bielsa était réputé pour son caractère bien trempé qui a joué plus d’un tour au club phocéen. L’agent de joueurs Yvan Le Mée révèle d’ailleurs une grosse tension à cette époque avec le coach argentin, qui avait fait capoter un transfert à la dernière minute qu’il pilotait pour le compte de l’OM.

Présent au micro de l’After Foot sur RMC Sport mardi soir, le célèbre agent de joueurs Yvan Le Mée a livré quelques anecdotes croustillantes au sujet de l’OM. Il avait pour habitude de travailler directement avec le président Vincent Labrune à l’époque où Marcelo Bielsa était encore entraîneur du club marseillais, et Le Mée révèle un transfert qui a finalement viré au clash avec l’ancien coach argentin de l’OM.

Le Mée se lâche sur Marcelo Bielsa

Il se livre sur ses mauvaises relations avec Marcelo Bielsa : « J’apprécie l’entraîneur, mais je n’apprécie pas l’homme. Quand il est à Marseille, c’est Vincent Labrune qui est là, moi j’avais Lemina et Alessandrini je pense. Comme je fais avec tous les clubs, j’appelle toutes les semaines pour savoir s’il y a un besoin, pendant le mercato en plus. Labrune me dit : "Bielsa veut un défenseur central qui joue aussi latéral droit". Je rappelle le soir, je lui dis que j’ai un dossier : Roncaglia, international argentin. Labrune me dit : « Putain, dans l’après-midi tu as trouvé, ça fait 4 jours qu’on galère ». J’ai appelé l’agent, j’ai fait tout ce qu’il fallait, j’ai parlé à la Fiorentina, j’ai passé l’après-midi dessus. Il revient le lendemain, me dit : "C’est bon le coach est super content, mais il ne croit pas que ça se fera"», indique Yvan Le Mée.

« Il ne traitait pas bien les joueurs »

Et ce transfert de Roncaglia à l’OM a finalement capoté pour une question d’égo de Marcelo Bielsa selon l’agent : « On arrive à clôturer le dossier qui était vraiment un gros bordel, on avait fait venir l’agent à Marseille dans les bureaux. Et au moment où on arrive pour finaliser, Bielsa, qu’est-ce qu’il dit ce grand Monsieur, cette belle personne, "j’en veux plus du joueur". Pourquoi ? Parce que ça vient de moi, que j’ai trouvé la solution, pas lui ou les gens qui travaillent avec lui. Et comme ça vient de moi, pour carrer le projet, il refuse. C’est l’année où il s’est barré. Il ne traitait pas bien les joueurs, il n’était pas correct avec les dirigeants », précise-t-il.