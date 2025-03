«Une plaisanterie» : Coup de gueule surprise dans le scandale Rabiot !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Juste avant la trêve internationale de mars, le PSG recevait comme il se doit, aux yeux de leurs ultras, Adrien Rabiot avec le maillot de l'OM. Des insultes ont été proférées par le biais de banderoles le visant lui et sa mère. Engendrant une polémique jusqu'à la tête de la Fédération française de football. Rabiot a visé le président Nasser Al-Khelaïfi, une erreur d'après Bernard Caïazzo.

Le 16 mars dernier, Adrien Rabiot retrouvait le Parc des princes en tant qu'ennemi ayant rejoint le club historiquement rival du PSG : l'Olympique de Marseille. Le titi parisien parti à l'été 2019 en tant qu'agent libre a reçu un accueil houleux de la part des ultras du Paris Saint-Germain qui lui avaient concocté des banderoles injurieuses à son encontre et envers sa mère Véronique Rabiot.

Rabiot : «Nasser, tu peux avoir tout l'argent du monde et même plus, la classe ça ne s'achète pas»

Une polémique a donc enflé. Mère et représentante du joueur de l'OM, Véronique Rabiot assurait dans les médias qu'elle allait déposer une plainte. Adrien Rabiot prenait Nasser Al-Khelaïfi à parti en rédigeant en Story Instagram via laquelle il nommait le président de l'Olympique de Marseille. « Vous ne l'emporterez pas au paradis. Croyez-moi. Nasser, tu peux avoir tout l'argent du monde et même plus, la classe ça ne s'achète pas ». Ce jeudi 27 mars, France Télévisions diffusait son épisode de Complément d'enquête : pouvoir, scandale et gros sous : les hors-jeu du PSG. Pendant le reportage, la question des banderoles au Parc des princes a été soulevée et évoquée même par Véronique Rabiot.

«Comme si Nasser allait s’occuper de ça»

Bernard Caïazzo avait été approché par France Télévisions, à qui il avait donné son ressenti sur Nasser Al-Khelaïfi et le PSG. Mais au final, son passage a été coupé au montage. Pas de quoi l'empêcher de partager le fond de sa pensée sur cette histoire en interview pour Foot Mercato. « Sincèrement, ils ne connaissent pas le football. 9 mois d’enquête, je ne sais pas si le journaliste a travaillé dans le football… Mais nous expliquer qu’un président de club peut influencer les supporters en fonction des banderoles qu’ils mettent… C’est une plaisanterie. Ils ne se rendent pas compte. Si tu as un Marseillais, formé à Marseille qui part libre et signe au PSG, il pense que les supporters ne vont pas mettre des banderoles pour insulter sa mère, son père, son grand-père ? C’est malheureux hein, mais Nasser Al-Khelaïfi n’a pas un contrôle là-dessus. Et surtout comme si Nasser allait s’occuper de ça. Ils ne comprennent pas que Nasser, par exemple, il a aussi un rôle de président de l’ECA. Il discute avec Infantino, il ne va pas s’emmerder avec des histoires de tribunes ». a déclaré l'ex-président de l'ASSE au média spécialisé.