La guerre au PSG qui menace une signature !

Axel Cornic

Avec le président Nasser Al-Khelaïfi qui a pris du recul, le Paris Saint-Germain est fini entre les mains du duo formé par Luis Enrique et Luis Campos. Mais si le premier a prolongé son contrat jusqu’en 2027, pour le second il n’y a toujours pas de nouvelles et son absence ce samedi à Saint-Etienne n’a pas manqué de faire parler.

Après des nombreux échecs, le PSG semble enfin trouvé la bonne formule. Luis Enrique est devenu le grand patron du sportif, avec une influence rarement vue pour un coach parisien. A ses côtés, Luis Campos s’occupe de la construction du projet, basé sur un collectif fort avec des jeunes talents à développer. Mais cela pourrait bientôt finir...

Campos, l’absence à Saint-Etienne

En effet, le contrat de Luis Campos se termine dans seulement quelques mois et alors qu’une prolongation semblait n’être qu’un détail, elle tarde à arriver. Plusieurs médias se sont d’ailleurs interrogés sur son absence lors du déplacement du PSG à Saint-Etienne, assurant qu’elle est directement liée à une sorte de pression mise sur le club concernant son avenir.

Pas tout le monde est de son coté

Il se trouve que le dirigeant portugais ne fait pas vraiment l’unanimité au sein du club. D’après les informations de L’Equipe, Luis Campos n’aurait pas que des partisans au PSG, avec certains qui semblent œuvrer dans l’ombre pour accélérer son départ. Avec le mercato estival qui approche, il ne fait aucun doute que les Parisiens devront régler ce problème en priorité.