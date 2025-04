F1 : Le scandale chez Verstappen, il n'en revient pas !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Max Verstappen, en seulement quelques mois, a vu trois pilotes différents s'asseoir dans l'autre monoplace de Red Bull. Après Sergio Pérez et Liam Lawson, c'est désormais Yuki Tsunoda qui courent à ses côtés. Jean Alesi a été surpris du départ de Lawson qui a été mal géré par Red Bull aux yeux de l'ancien pilote Ferrari.

Liam Lawson (23 ans) a vécu une période mouvementée en l'espace de quelques mois. Après AlphaTauri et Racing Bulls, c'est chez Red Bull que le pilote néo-zélandais a couru... pour seulement deux Grands Prix cette saison avant d'être rétrogradé par l'écurie autrichienne. Retour chez Racing Bulls pour Lawson qui n'a pas vraiment été respecté par les décideurs de Red Bull aux yeux de Jean Alesi.

«Je trouve ça un peu scandaleux de blâmer un pilote au bout de deux Grands Prix»

L'ancien pilote Ferrari a été invité à s'exprimer sur le cas Liam Lawson au micro de Canal+ pendant le week-end de course à Suzuka pour le Grand Prix du Japon. « Si je peux me permettre, je trouve ça un peu scandaleux de blâmer un pilote au bout de deux Grands Prix. Surtout un pilote qui a dédié toute sa vie à être pilote de Formule 1. Il s’est passé seulement deux Grands Prix, je pense que ce choix, il fallait plutôt le faire durant l’hiver plutôt qu’en cours de saison. En plus ça n’est même pas en cours de saison, c’est en tout début de saison ».

« Ce qui s’est passé, ça n’est pas beau»

Son remplaçant chez Red Bull Yuki Tsunoda, nouveau coéquipier de Max Verstappen, n'a pas fait mieux que la 12ème place au Grand Prix du Japon. 17ème avec Racing Bulls, Liam Lawson n'a pas été aidé par la gestion de l'écurie autrichienne qui s'est parfois montrée plus patiente avec d'autres pépites. « On sait qu’ils peuvent être fantastiques pour soutenir les jeunes pilotes, mais parfois aussi complètement fous. Ce qui s’est passé, ça n’est pas beau ».