Jackpot pour l’OM, un transfert est confirmé

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme étant l’une des priorités de l’OM en vue du prochain mercato estival, Facundo Medina semble bien parti pour quitter le RC Lens en fin de saison. C’est son propre coéquipier, Jonathan Gradit, qui a vendu la mèche dans les colonnes de L’EQUIPE. Une grande nouvelle en perspective pour l’OM ?

Et si l’OM tenait déjà son renfort défensif tant attendu de l’été prochain ? Un vif intérêt du club phocéen a été évoqué ces derniers jours pour Facundo Medina (25 ans), l’international argentin du RC Lens dont le contrat court jusqu’en 2028. Et Medina se rapproche peut-être encore davantage de l’OM suite à cette annonce de son coéquipier Jonathan Gradit dans les colonnes de L’EQUIPE.

Le départ de Medina annoncé

« Il y aura peut-être encore des départs, notamment Facundo Medina. Mais les départs importants ont été réalisés en amont. Donc il n'y aura pas un tel exode l'été prochain », assure Gradit en évoquant le prochain mercato estival, et le défenseur du RC Lens confirme donc le départ très probable de son coéquipier argentin courtisé par l’OM.

Ça va bouger au RC Lens

« Les ventes ont rendu les comptes plus sains que ceux de beaucoup d'autres clubs de L1. On va pouvoir investir sur des joueurs d'expérience sans mettre d'énormes montants. Ces arrivées seront cohérentes et complémentaires des joueurs en place », poursuit Jonathan Gradit, qui annonce du mouvement l’été prochain au RC Lens. De son côté, reste à savoir si Medina optera pour l’OM au moment de faire son choix.