Zidane, le scandale avec des «choses inappropriées»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Noël Le Graët s’était rendu coupable d’une sortie médiatique à charge contre Zinedine Zidane il y a deux ans, qui avait provoqué le début de sa chute à la présidence de la FFF. Et même Hugo Lloris, l’ancien capitaine des Bleus d’habitude très discret, était montré au créneau pour défendre Zidane pendant le scandale.

« Si Zidane a tenté de me joindre ? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Pour lui dire de chercher un autre club ? Faites-lui une émission spéciale pour qu'il trouve un club ou une sélection ». Voilà les propos lâchés par Noël Le Graët en janvier 2023 sur RMC Sport au sujet de Zinedine Zidane, alors qu’il était encore à cette époque président de la FFF. Une affaire qui avait fait beaucoup de bruit avec notamment une réaction ferme de Kylian Mbappé qui avait condamné les propos de son dirigeant, mais il n’a pas été le seul à se mouiller pour Zidane.

« Des choses inappropriées »

Quelques jours plus tard, au micro de TF1, Hugo Lloris avait réagi à cette sortie de Le Graët en le taclant publiquement : « Il y a des choses qui sont inappropriées. On ne peut pas manquer de respect à des anciens joueurs de l’équipe de France, encore plus à une légende internationale comme Zinedine Zidane », avait indiqué l’ancien gardien et capitaine de l’équipe de France à l’époque.

« Il ne faut pas diviser »

Lloris en avait d’ailleurs remis une couche quelques jours plus tard, dans les colonnes de L’EQUIPE, pour défendre Zinedine Zidane face à Le Graët : « Je ne sais pas ce qui l'a poussé à s'exprimer comme ça, mais il faut garder du respect pour les joueurs qui, comme Zidane, ont tant donné à l'équipe de France. Didier Deschamps et Zinedine Zidane sont deux légendes de notre sport, et ce type de déclaration ne rend service ni au coach, ni au foot. Il ne faut pas diviser autour de l'équipe de France, mais rassembler ». Finalement, en février 2023, Noël Le Graët avait fini par quitter ses fonctions…