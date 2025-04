Zidane - Équipe de France : La réponse cash !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Proche de Didier Deschamps depuis de longues années, Marcel Desailly se confie sur le futur départ du sélectionneur de l’équipe de France. Et l’ancien défenseur central des Bleus répond également de manière assez sèche sur la rumeur Zinedine Zidane pour remplacer Deschamps.

C’est officiel, Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur de l’équipe de France au terme de la Coupe du Monde 2026, et les spéculations vont déjà bon train pour sa succession. Zinedine Zidane apparait logiquement comme étant le grand favori, et Marcel Desailly a évoqué le sujet dans un entretien accordé au Parisien.

Desailly défend Deschamps

L’ancien roc défensif de l’équipe de France, très proche de Didier Deschamps depuis longtemps, assure tout d’abord sa défense face aux critiques : « Nous savons qu’il part, donc ceux qui n’étaient pas satisfaits de lui, le sont maintenant. Il a su utiliser de nouveaux joueurs et mettre en place une nouvelle philosophie de jeu. Les gens disaient que sa façon de jouer, notamment en attaque, n’était pas si bonne que ça, qu’on s’ennuyait… Puis on se rend compte que non. Quand on regarde la tactique et le type de joueurs qu’il a maintenant en main, on se dit que la France, avec l’Espagne et l’Argentine par exemple, peut à nouveau gagner la Coupe du monde. Sa communication a été très bonne. Il a été intelligent en disant : Les gars, je sais que vous ne m’aimez pas trop. Je m’en vais après la Coupe du monde. Mais pour l’instant, regardez ce que nous sommes capables de faire », constate Desailly.

La réponse cash sur Zidane

Et l’ancien joueur du Milan AC et de l’OM, relancé au sujet de Zinedine Zidane sur le banc de l'équipe de France après Deschamps, a sèchement répondu : « Zidane ? il ne s’est pas porté candidat à ce que je sache ». Voilà qui est cash.