Zinédine Zidane : La belle signature en Ligue 2

Surprise de cette saison de Ligue 2, Dunkerque compte dans ses rangs un ancien du Real Madrid. Passé par le centre de formation du club espagnol, Felipe Abner évolue aujourd'hui en France. Une place qui satisfait entièrement le Brésilien, prêt à raccrocher les crampons il y a quelques années. Il avait alors été sauvé par un certain Zinédine Zidane, alors à la tête du Castilla.

Encore en lice pour la montée en Ligue 1, Dunkerque peut s’appuyer sur plusieurs joueurs expérimentés durant cette fin de saison, et notamment sur Felipe Abner. Le joueur brésilien n’a que 28 ans, mais il a déjà connu 10 000 vies sur les terrains de football. Ancien grand espoir de son pays, il avait atterri au centre de formation du Real Madrid en 2014. Mais une terrible blessure l’avait contraint à envisager une fin de carrière prématurée.

Zidane a provoqué un transfert

Une discussion avec son entraîneur Zinédine Zidane l’a sauvé de la catastrophe. « Quand je me blesse au genou pour la deuxième fois, je commençais à penser à arrêter le football. Je perdais du temps et dans le foot, les autres joueurs ne t’attendent pas pour avancer. Zidane a parlé avec moi dans le vestiaire, il m’a rappelé mon âge, j’avais 20 ans. Il m’a dit que j’allais récupérer et qu’il me restait encore beaucoup de temps devant moi pour continuer ma carrière » a-t-il confié lors d’un entretien accordé à la Voix Du Nord.

« Zidane est un grand joueur »

Au cours de son interview, Felipe Abner a souhaité mettre en avant toute l’humanité de Zidane. « Zidane est un grand joueur. Quand une personne comme lui te parle c’est important. A chaque fois, je parle de mes blessures, je repense à ce qu’il m’a dit. J’ai encore une vidéo dans laquelle je parle avec lui. Sans Zidane, je ne sais pas si je serais ici à Dunkerque aujourd’hui » a-t-il lâché.