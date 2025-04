Transferts - PSG : Une «super recrue» est annoncée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG lors du dernier mercato de janvier pour 70M€, Khvicha Kvaratskhelia a une nouvelle fois brillé mercredi soir en Ligue des Champions avec un match plein contre Aston Villa. Et les observateurs ne tarissent pas d’éloges à l’encontre de l’attaquant géorgien, comme Daniel Riolo ou encore Emmanuel Petit.

Déjà courtisé par le PSG l’été dernier, Khvicha Kvaratskhelia (24 ans) a finalement bouclé son transfert au Parc des Princes durant le mercato hivernal, pour 70M€. L’ancien attaquant de Naples s’est imposé comme un élément majeur du secteur offensif du PSG depuis son arrivée, et il l’a une nouvelle fois rappelé mercredi soir avec sa performance XXL contre Aston Villa (3-1), en quart de finale aller de la Ligue des Champions, lui qui a notamment inscrit un but important en seconde période.

« C’est une super recrue »

Au micro de l’After Foot sur RMC Sport après la rencontre, Daniel Riolo a d’ailleurs encensé Khvicha Kvaratskhelia pour son match avec le PSG : « Kvara dès qu’il est arrivé, s’est imposé comme un titulaire. Ce n’est pas rien de l’avoir recruté en janvier. Il y a des gens qui doutaient, qui disaient qu’il n’était pas meilleur que Barcola. Aujourd’hui, c’est rentré dans l’ordre. Barcola n’est pas meilleur que les trois alignés, il est en dessous techniquement. Mais il est très bien dans la rotation. Mais Kvara est une super recrue du mois de janvier, il est tout le temps bon », constate Riolo.

« Il me fait penser à Susic »

Et d’autres consultants de l’After Foot tels qu’Emmanuel Petit et Kevin Diaz ont également encensé le numéro 7 du PSG : « Kvara me fait penser à Susic, un superbe joueur. Il a une façon de bouger... », indique le Champion du Monde 98. « Ce soir le meilleur est Kvara, ce qu’il fait est extraordinaire. C’est l’homme du match, je l’ai trouvé dangereux », estime Diaz de son côté.