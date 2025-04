Gasly : Coup de tonnerre avec la bénédiction de Lewis Hamilton ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C'est la valse des pilotes chez Alpine. Après le départ d'Esteban Ocon pour Haas à l'intersaison, il est désormais question du départ de Jack Doohan. L'Australien ne répondrait pas aux attentes de l'écurie française et pourrait rapidement être remplacé... par Franco Colapinto, pilote qui avait reçu les louanges de Lewis Hamilton il y a quelques semaines...

Après seulement deux Grands Prix, Red Bull a pris la décision de reléguer Liam Lawson chez Racing Bulls et de le remplacer par Yuki Tsunoda qui a donc été promu par l'écurie autrichienne. Pour le Grand Prix du Japon, le pilote japonais était sur ses terres avec la monoplace de Red Bull qui ne lui a pas vraiment porté chance puisqu'il a dû se contenter d'une 12ème place au classement final de la course. A l'instar des Red Bull / Racing Bulls, un autre changement de baquet serait susceptible de voir le jour... chez Alpine !

«Franco est l’un de nos atouts les plus importants»

Pierre Gasly est devenu, de manière incontestable, le pilote numéro un d'Alpine après le départ d'Esteban Ocon chez Haas. Son remplaçant Jack Doohan ne remplit pour le moment pas les critères de l'écurie française. Après trois Grands Prix et des résultats poussifs (pas terminé en Australie, 15ème en Chine et même position au Japon), il semblerait que l'Australien de 22 ans soit déjà sur la sellette. Pour Ralf Schumacher, Doohan n'est tout simplement pas prêt. « Il fait trop d’erreurs et il n’est pas assez rapide. Il est dépassé par la situation ». Conseiller exécutif d'Alpine, Flavio Briatore a déjà une idée précise de son remplaçant : Franco Colapinto. « Franco est l’un de nos atouts les plus importants. Il est jeune, il faut être patient, mais je crois en son talent ».

Lewis Hamilton : «Franco prouve qu'il mérite sa place en F1»

Flavio Briatore n'est pas la seule personne à croire au talent de Franco Colapinto. Sir Lewis Hamilton, septuple champion du monde et actuel pilote de Ferrari, déclarait sa flamme à l'Argentin à l'automne 2024 lorsqu'il pilotait chez Williams. « Avec ce qu'il a montré jusqu'à présent, Franco prouve qu'il mérite sa place en F1. C'est bien de voir des jeunes pilotes avoir leur chance et ensuite de parvenir à la saisir. Je lui souhaite le meilleur pour la suite ». Colapinto pourrait donc retrouver le paddock chez Alpine... aux côtés du Français Pierre Gasly. Le décor est planté.