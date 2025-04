Mercato : L'OM a un sérieux problème !

La rédaction

Alors que l'OM souhaite enfin miser sur la stabilité avec Roberto De Zerbi, le technicien italien reste très courtisé en Europe. Si l'AC Milan semblait être un danger écarté, avec la possible venue de Massimiliano Allegri, tout serait relancé par le Napoli. En effet, les Azzurri pourrait griller la priorité aux Rossoneri pour le coach italien.

L’OM a besoin de stabilité, et cela passera par sa capacité à garder un entraîneur plus d’une saison. Lors de l’arrivée de Roberto De Zerbi à Marseille, les dirigeants olympiens avaient présenté un projet sur trois ans. Mais le coach italien, très coté en Europe, attire déjà de nombreux clubs. Plusieurs rumeurs l’envoient notamment en Italie, du côté de l’AC Milan. De Zerbi a cependant démenti tout contact avec le club transalpin en conférence de presse. De quoi rassurer les supporters de l’OM ?

Allegri à Naples ?

Un dossier pourrait toutefois relancer le cas Roberto De Zerbi à l’OM. Le site Calciomercato a relayé une interview de Giovanni Galeone pour Radio Kiss Kiss Napoli concernant le futur de Massimiliano Allegri. Ce dernier serait dans le viseur de Naples : « Il y aura une rotation des entraîneurs dans toute l'Europe, il est difficile de dire si Conte restera à Naples, même s'ils remportent le Scudetto. Je suis certain que De Laurentiis (président de Naples, ndlr) tient Allegri en grande estime. Il y a de nombreuses années, Max et moi étions ensemble dans un restaurant milanais et nous l'avons rencontré. Il l'a invité à sa table et nous avons longuement discuté.»

Coup dur pour l’OM

Une hypothèse qui ne fait pas du tout les affaires de l’OM, puisque l’AC Milan serait également sur les traces de Massimiliano Allegri : « Les appels téléphoniques commencent à arriver maintenant, début mai. Il y a des bancs comme la Roma, Milan, le Real Madrid, le Bayer Leverkusen qui devraient être libérés...». En cas d’arrivée de l’ancien coach de la Juventus à Milan, l'OM n'aura plus rien à craindre pour Roberto De Zerbi.