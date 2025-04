OM : Un ovni arrive à Marseille !

La rédaction

L’OM reçoit Brest ce dimanche dans un match capital pour la course à la Ligue des Champions. Avec un classement ultra-serré, chaque point compte désormais pour les hommes de Roberto De Zerbi. Face à eux, un adversaire dangereux, porté par Ludovic Ajorque, un attaquant au profil unique et redouté par l’OM.

L’OM a préparé cette 31e journée du championnat de la meilleure des manières, en partant en mise au vert à Rome, mettant toutes les chances de son côté pour finir deuxième de Ligue 1. Les hommes de Roberto De Zerbi reçoivent Brest (9e), et ils doivent absolument s’imposer pour récupérer un semblant d’avance dans cette course à la Ligue des Champions. Avec les victoires des concurrents directs de l’OM (Nice, Lyon, Strasbourg), l’écart entre la deuxième place (Monaco, 55 points) et la septième (Lille, 53 points) n’est désormais plus que de deux points.

«Un avant-centre unique»

Mais l’OM doit avant tout se concentrer sur ses performances, et cela passe par un bon résultat face à Brest. Un match contre des Bretons, victorieux récemment de Monaco, qu’il ne faut pas prendre à la légère. L’OM devra s’inspirer de son match aller (5-1), tout en se méfiant du serial buteur brestois : Ludovic Ajorque. L’attaquant réunionnais a un profil atypique, qui inquiète Roberto De Zerbi. «C'est une bonne équipe avec des joueurs de qualité, des milieux très forts et un avant-centre unique (Ludovic Ajorque, ndlr) dans ce championnat », a expliqué le coach de l’OM en conférence de presse. Ses propos sont rapportés par La Provence.

La bonne saison d’Ajorque

Ludovic Ajorque réalise une bonne saison en Bretagne. L’ancien buteur de Strasbourg cumule 13 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues. Un bilan qui peut inquiéter l’OM, surtout si Leonardo Balerdi est forfait en défense centrale. Roberto De Zerbi a de quoi s’arracher les cheveux à l’approche de ce match décisif pour l'OM.