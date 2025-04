Départ à l’OM, Benatia a vendu la mèche

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nommé directeur du football de l'OM, Medhi Benatia est omniprésent à la Commanderie. L'ancien joueur de la Juventus joue le rôle de grand frère auprès de nombreux joueurs, notamment d'Ismaël Bennacer, qu'il a contribué à faire venir l'hiver dernier. Au cours d'un entretien accordé à la Provence, le milieu de terrain a rendu hommage à son supérieur.

Arrivé à l’OM en tant que conseiller sportif de Pablo Longoria, Medhi Benatia a été promu directeur sportif en janvier dernier. Une juste récompense pour celui qui a joué un rôle non négligeable sur le bon recrutement de son équipe. Ancien agent, il avait trouvé les bons monts pour engager des pointures comme Adrien Rabiot ou Pierre-Emile Höjbjerg l’été dernier. En janvier dernier, il avait remis le couvert en bouclant l’opération Ismaël Bennacer dans les ultimes instants du mercato hivernal.

Benatia reçoit un hommage du vestiaire

Au cours d’un long entretien accordé à La Provence, Bennacer a évoqué sa relation avec Benatia, qui ne cachait pas, durant sa carrière de joueur, son envie de diriger un grand club européen. « Ah Medhi… J’ai joué contre lui déjà. Je vois que ça lui tient à cœur d’avoir ce rôle important dans un club important. Il nous aide beaucoup, il est là, il nous laisse nous débrouiller par nous-mêmes, mais dès qu’il dit quelque chose, c’est pertinent et ça aide l’équipe. Il est derrière nous sans être trop derrière nous. Il essaie de trouver des solutions et il est très proche du coach. C’est rare dans les clubs de voir un directeur si proche de l’entraîneur et des joueurs » a confié Bennacer.

Benatia dispose de plusieurs rôles

Benatia est bien plus qu’un directeur sportif. Régulièrement présent durant les entraînements, le Marocain distille parfois ses conseils aux joueurs en difficulté comme à Ismaël Bennacer, dans le dur actuellement. « Je parle beaucoup avec le coach et avec Medhi Benatia, on se demande toujours comment s’améliorer » a confié l’Algérien.