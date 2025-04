De Zerbi de retour en Italie, l’OM sort du silence

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme attendu, l’OM a confirmé ce mardi dans un communiqué que les joueurs et le staff de Roberto De Zerbi ont pris la direction de l’Italie, à 30km au nord de Rome, cet après-midi. Un stage qui devrait durer au moins deux semaines et dont le but est de créer la meilleure dynamique possible dans l’optique de la fin de la saison. Une décision prise à l'initiative de la direction et Pablo Longoria a pris la parole à ce sujet, apportant au passage tout son soutien à son entraîneur.

Après avoir renoué avec le succès samedi à l’occasion de la réception de Montpellier (5-1), l’OM s’est envolé pour l’Italie ce mardi après-midi. Les Olympiens y effectueront un stage d’au moins deux semaines afin de préparer les quatre matchs qu’il leur reste à disputer cette saison, à commencer celui face à Brest dimanche.

« A l’initiative de la direction, avec l’adhésion immédiate du coach »

« Accompagné de toutes les composantes du secteur sportif, le groupe professionnel de l’Olympique de Marseille s’envole ce mardi après-midi pour l’Italie et s’installera dans le cadre paisible de l'Hôtel Waldorf Astoria Cavalieri, situé au nord de Rome, à trente minutes des installations sportives du Roma City FC, à Riano, sur lesquelles s'entraînera l’effectif olympien jusqu’à samedi. Organisé à l’initiative de la direction, avec l’adhésion immédiate du coach, ce stage vise à renforcer une dynamique positive, dans un cadre différent propice à la préparation du match de dimanche. La délégation olympienne rentrera à Marseille samedi après-midi », a indiqué l’OM dans un communiqué publié sur son site internet.

« Dans un environnement parfois bruyant, je veux le dire clairement : De Zerbi a tout mon soutien »

Pablo Longoria a aussi pris la parole, appelant une nouvelle fois à l'unité dans une période cruciale pour le club : « Aujourd’hui, la seule chose qui compte, c’est le match contre Brest. Cette décision de partir en stage a été prise collectivement, dans un moment où chaque détail peut faire la différence. L’idée a émergé de nos échanges avec Roberto qui, dès que nous en avons parlé, l’a tout de suite acceptée, en comprenant parfaitement le sens de cette initiative. C’est une décision du club, pensée pour mettre le groupe dans les meilleures conditions possibles. Je sais combien Roberto est investi dans sa mission et à quel point il est dévoué pour notre club. Il travaille dur, avec passion, méthode, rigueur et ce, depuis le premier jour. Dans un environnement parfois bruyant, je veux le dire clairement : il a tout mon soutien. Avec Medhi, nous sommes très heureux que cette initiative reflète l’unité de notre travail. Ici, on ne construit rien seul. On décide ensemble. Et on avance ensemble. Ce qui compte maintenant, c’est le terrain. Le groupe. Le match de dimanche », a déclaré le président de l’OM.