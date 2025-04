Mercato - OM : Le pari hallucinant de Benatia !

La rédaction

Recruté cet hiver malgré une blessure à la cuisse, Luiz Felipe n’a toujours pas convaincu à l’OM. Avec seulement deux apparitions, le pari de Mehdi Benatia interroge. Pourtant, le club assumait pleinement ce choix, séduit par la polyvalence et le profil technique du défenseur. Un recrutement risqué qui pourrait peser lourd en cette fin de saison.

En quête de renouveler sa défense, l’OM a eu de nombreux dossiers à traiter lors du dernier mercato d’hiver, notamment ceux concernant Lilian Brassier et Bamo Meïté. Tous deux partis lors de cette fenêtre de transfert, l’OM devait donc se renforcer et recruter à ce poste, et a opté pour cela pour Luiz Felipe Ramos, l’ancien défenseur de la Lazio.

Luiz Felipe, encore et toujours blessé

Arrivé blessé, avec un problème à la cuisse, le défenseur italien n’a toujours pas pu montrer l’étendue de son talent aux supporters de l’OM. Luiz Felipe n’a joué qu’à deux reprises : une entrée en jeu en fin de match face au FC Nantes ainsi qu’une titularisation face au PSG.

Un pari risqué

Mais les dirigeants de l’OM le savaient blessé lors de son arrivée et La Provence révèle que ce pari était assumé au sein du club. Son recrutement a été justifié par la polyvalence du joueur et ses capacités balle au pied, jugées en adéquation avec la philosophie de jeu de Roberto De Zerbi.