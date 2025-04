Mercato - OM : Mohamed Henni prêt à tout pour ramener «une légende» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Préférant signer à Monaco plutôt que à l'OM quand il était très jeune, Eliesse Ben Seghir suscite encore les convoitises sur la Canebière. Notamment chez les fans. C'est le cas de Mohamed Henni. L'influenceur de l'OM a d'ailleurs pu discuter avec le Marocain, expliquant alors qu'il était prêt à tout pour convaincre Ben Seghir de signer.

Si Eliesse Ben Seghir ne regrette pas son choix d'avoir opté pour Monaco plutôt que l'OM, à Marseille, ce n'est pas le cas. En effet, sur la Canebière, on veut voir le Marocain débarquer. Ça a d'ailleurs été le sujet d'une discussion entre Mohamed Henni et Eliesse Ben Seghir sur Youtube. « Je vais aller à l'OM là. Non je rigole », a alors d'abord ironisé le Monégasque.

« A Marseille, tu seras une légende »

Fan de l'OM, Mohamed Henni veut cependant lui à tout prix voir Eliesse Ben Seghir sous le maillot olympien à l'avenir. « C'est dur l'OM, c'est pour ça si tu peux venir, ça me ferait vraiment du bien. A Marseille, tu seras une légende. A Marseille, on construit l'équipe autour de toi », a-t-il notamment dit au joueur de l'AS Monaco.

« Il te faut un transport, je suis là »

Et pour convaincre Eliesse Ben Seghir, Mohamed Henni est visiblement prêt à tout. « Il te faut un transport, je suis là. Il te faut un mec qui fait des messages, c'est moi qui fait les massages. Garde du corps... Non je ne sais pas me battre », a-t-il poursuivi.