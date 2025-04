PSG : Insulté, il répond aux attaques

Alexis Brunet

Mardi soir, Sydney Govou était aux côtés de Paul Tchoukriel sur Canal+ pour commenter le match du PSG face à Arsenal en demi-finale aller de la Ligue des champions. L’ancien joueur de l’OL a dit beaucoup de bien du club de la capitale, ce qui lui a valu des remarques et des insultes sur les réseaux sociaux. L’ex-international français a décidé de s’exprimer sur le sujet.

Commenter un match de football peut parfois avoir des risques, et Sidney Govou pourra le confirmer. Mardi soir, l’ancien attaquant français était présent à l’Emirates Stadium pour commenter la rencontre de Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, et, malheureusement, cela lui a valu quelques commentaires désobligeants.

« J’aime le foot et ce que propose ce PSG est exceptionnel »

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes se sont laissé aller et ont publié des messages insultants envers Sidney Govou lors du match entre le PSG et Arsenal. Il est notamment reproché à l’ancien attaquant d’avoir dit du bien du champion de France. Sur son compte X, l’ex-joueur de l’OL a tenu à répondre à cette vague de haine. « Supporters lyonnais ‚marseillais etc. Je ne suis pas Parisien mais j’aime le foot et ce que propose ce PSG est exceptionnel. Malgré vos insultes, je ne m’empêcherai jamais de le dire. Le jour où vos équipes seront à ce niveau, je le dirai aussi avec plus de plaisir pour l’OL quand même. »

Govou a l’habitude

Par la suite, Sidney Govou est revenu sur le sujet auprès du Parisien. Alors qu’on lui demandait pourquoi avoir réagi à ces messages, l’ancien international français a répondu de façon très simple. « Parce que je préfère en rire et que je n’avais rien d’autre à faire (sourires). Mais ce n’est pas quelque chose d’exceptionnel vous savez. En ce moment, je commente moins les matchs de L 1 mais quand je le faisais, j’y avais droit à chaque fois. Dès que je dis du bien d’une action de Lyon, il y a forcément des Marseillais ou des Parisiens, qui sont persuadés que je le fais par favoritisme. Si je dis que l’OM a bien joué, des Lyonnais me disent que je n’ai pas le droit. C’est mon quotidien. » Il y a fort à parier que ce genre de messages reviendra malheureusement encore si Sidney Govou est au micro lors du match retour entre Arsenal et le PSG.