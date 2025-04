«A tous les niveaux !», le PSG le rend fou !

Axel Cornic

Après avoir éliminé Liverpool et Aston Villa, Le Paris Saint-Germain a envoyé un nouveau message fort à l’Europe en remportant la demi-finale aller de Ligue des Champions, sur la pelouse d’Arsenal (1-0). Et la prestation des hommes de Luis Enrique fait beaucoup parler, avec Christophe Dugarry qui a notamment rendu un grand hommage aux Parisiens.

C’est un nouveau pas important. Alors que le PSG traversait une période de moins bien depuis quelques semaines, la demi-finale aller de Ligue des Champions fait une nouvelle fois office d’avertissement pour l’Europe. Car jamais comme maintenant les Parisiens semblent être les grands favoris pour aller chercher la première victoire de leur histoire, dans la plus prestigieuse compétition européenne.

« Ils m’ont fait une très grosse impression »

Même les plus grands détracteurs de Luis Enrique se sont rendus à l’évidence : ce PSG a quelque chose en plus. « Ils m’ont fait une très grosse impression. Même si le score paraît serré comme ça, il n’y a pas eu photo. Il n’y a pas photo entre les deux équipes, Paris est plus fort qu’Arsenal à tous les niveaux » a déclaré Christophe Dugarry, au micro de RMC Sport.

« La première mi-temps était tout bonnement exceptionnelle »

« C’était une démonstration, notamment la première mi-temps, qui était tout bonnement exceptionnelle » a poursuivi l’ancien attaquant de l’équipe de France, dans l’émission Rothen s’enflamme. « Est-ce qu’ils ont fait le plus dur ? J’ai envie de dire oui. Même si Mikel Arteta essaye de nous expliquer qu’ils ont fait des choses positives, sincèrement je n’en ai pas vu beaucoup ».