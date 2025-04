PSG - OM : Le règlement de comptes en public !

Pierrick Levallet

Plus le temps passe, plus le PSG fait l’unanimité. Le club de la capitale s’est imposé sur la pelouse d’Arsenal (0-1), ce qui a fait exulter Sidney Govou au micro de Canal+. Certains supporters, dont ceux de l’OM, se sont donc permis de critiquer l’ancien international français, qui n’a pas manqué de régler ses comptes sur les réseaux sociaux.

«Ce que propose ce PSG est exceptionnel»

Ces derniers l’ont d’ailleurs bien fait savoir en critiquant Sidney Govou. L’ex-international français n’a alors pas hésité à régler ses comptes sur les réseaux sociaux. « Supporters lyonnais, marseillais etc, je ne suis pas Parisien mais j’aime le foot et ce que propose ce PSG est exceptionnel. Malgré vos insultes, je ne m’empêcherai jamais de le dire. Le jour où vos équipes seront à ce niveau, je le dirai aussi avec plus de plaisir pour l’OL quand même » a lancé Sidney Govou sur son compte X.

Le PSG met tout le monde d'accord !

Le PSG a désormais l’avantage dans sa double confrontation contre Arsenal. Les hommes de Luis Enrique vont désormais devoir essayer de le conserver, voire alourdir la marque pour espérer accéder à la grande finale de la Ligue des champions à l’Allianz Arena de Munich. Les Rouge-et-Bleu compteront donc sur un Ousmane Dembélé taille patron et sur un Gianluigi Donnarumma héroïque pour pouvoir disputer le dernier match de cette édition de la prestigieuse compétition européenne.