PSG : Zaïre-Emery, la décision choc !

Pierrick Levallet

Il y a quelques semaines, Luis Enrique a remanié son entrejeu au PSG. L’entraîneur espagnol a décidé de faire confiance à Fabian Ruiz, qui a fini par s’installer confortablement aux côtés de Vitinha et Joao Neves. Cela a poussé Warren Zaïre-Emery sur le banc des remplaçants, chose qui a pu surprendre en France.

Le PSG a pris l’avantage ce mardi soir contre Arsenal. Le club de la capitale s’est imposé à Londres (0-1) et a pris une petite option sur la qualification pour la finale de la Ligue des champions. Fabian Ruiz a notamment rendu une plutôt belle copie. Le joueur de 29 ans a une nouvelle fois montré pourquoi Luis Enrique lui fait confiance.

Zaïre-Emery plombé par Fabian Ruiz ?

Il y a quelques semaines, le coach espagnol a remanié son entrejeu. Comme le rapporte AS, Luis Enrique a sorti Warren Zaïre-Emery du onze pour donner plus de temps de jeu à Fabian Ruiz. Et peu à peu, l’ancien de Naples s’est confortablement installé aux côtés de Vitinha et Joao Neves, reléguant Warren Zaïre-Emery à un rôle de remplaçant.

Luis Enrique a réussi son coup de poker au PSG

Le média espagnol ajoute que cette décision a eu de quoi surprendre, puisque Fabian Ruiz était vivement critiqué en France pour son rendement jugé insuffisant au PSG. Le temps a néanmoins fini par donner raison à Luis Enrique, puisque l’international espagnol est désormais devenu primordial dans le onze parisien.