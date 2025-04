PSG : «Exaspérant», Riolo balance sur Luis Enrique !

Amadou Diawara

Il y a quelques mois, Daniel Riolo n'était pas un grand fan de Luis Enrique. En effet, le journaliste de RMC Sport n'hésitait pas à tacler le management et l'attitude du coach du PSG. Désormais, Daniel Riolo ne voit plus les choses de la même manière, affirmant que « tout est génial » avec Luis Enrique.

Lors de la première partie de la saison 2024-2025, Daniel Riolo se montrait très critique envers Luis Enrique, pointant du doigt son management et son attitude. Toutefois, la situation a totalement évolué aujourd'hui.

PSG : Riolo trouvait Luis Enrique exaspérant

Ce mardi soir, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi était en déplacement à Londres pour affronter Arsenal à l'Emirates Stadium. Et la bande à Ousmane Dembélé a battu celle de Bukayo Saka par le plus petit des scores (0-1). Avant la demi-finale retour de la Ligue des Champions, programmée le mercredi 7 mai au Parc des Princes, Daniel Riolo a fait l'éloge de Luis Enrique, qu'il ne trouve plus du tout « exaspérant ».

«Tout est génial»

« Luis Enrique ? Quand je l’ai trouvé exaspérant, je l’ai trouvé exaspérant ! Mais le 4-3-3 est clair ou il n’est pas clair ? Tout est génial ! », s'est enflammé Daniel Riolo, présent dans l'émission l'After Foot de RMC Sport ce mardi soir.