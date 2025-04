«On s’en fout» : Un joueur du PSG balance en direct !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Mardi soir, le Paris Saint-Germain a décroché une victoire décisive sur la pelouse d’Arsenal (1-0), se rapprochant ainsi de la finale de la Ligue des champions tant convoitée. Élu homme du match, Vitinha a affiché sa satisfaction au micro de Canal+ tout en adressant un message sans équivoque aux sceptiques.

Le Paris Saint-Germain a pris une belle option pour la finale de la Ligue des champions mardi soir en l’emportant sur la pelouse d’Arsenal. Il faudra désormais confirmer la semaine prochaine au Parc des Princes, un match retour que pourrait manquer Ousmane Dembélé, incertain après avoir été touché aux ischios-jambiers. Elu homme du match, Vitinha a savouré au micro de Canal+ ce précieux succès parisien, tout en ayant un mot pour les détracteurs du club après des dernières prestations peu convaincantes.

« Il y a des gens qui n'y croient pas mais on s'en fout de ces gens »

« Je l'ai dit en conférence de presse avant le match. Il y a des gens qui n'y croient pas mais on s'en fout de ces gens, a lâché le milieu portugais, rapporté par CulturePSG. On veut des gens qui nous soutiennent tout le temps (il pointe du doigt le parcage parisien). Ces supporters incroyables au Parc, ici. On continue à gagner. Ce n'est pas fini, il faut faire un grand match au Parc des Princes aussi. Mais on est heureux de ce résultat. »

« On a fait un grand match »

« C’est très difficile de gagner ici. On a vu ça en octobre. On le savait dès le début du match. On a fait un grand match, même si on n'avait pas le ballon comme d'habitude. C’est aussi ça que montrent les grandes équipes. Quand il faut défendre, on défend. Quand il faut avoir le ballon, on a le ballon. Il faut s'adapter aux différentes choses que le match demande. C’est ce qu'on a fait aujourd'hui. On pouvait marquer encore plus mais on est heureux de ce résultat. Ce n'est pas fini mais c'est un grand travail du collectif », a également confié Vitinha.