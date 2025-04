PSG : Coup de théâtre pour ce transfert à 50M€ !

Amadou Diawara

Prêté jusqu'au 30 juin, Randal Kolo Muani aurait pu poursuivre son aventure à la Juventus la saison prochaine. Toutefois, la Vieille Dame aurait changé ses plans pour son recrutement offensif. En effet, les Bianconeri souhaiteraient désormais se tourner vers Jonathan David, qui est en fin de contrat avec le LOSC.

Alors que Luis Enrique ne comptait plus sur lui, Randal Kolo Muani (26 ans) a été poussé vers la sortie par le PSG lors du dernier mercato hivernal. Pour relancer sa saison, l'international français a migré vers Turin du côté de la Juventus. En effet, Randal Kolo Muani a rejoint la Vieille Dame sous la forme d'un prêt sec.

La Juventus a zappé Kolo Muani

Dans un premier temps, la Juventus envisageait l'idée de conserver Randal Kolo Muani. D'après Il Corriere dello Sport, les Bianconeri étaient emballés par l'idée de boucler un nouveau prêt de l'attaquant du PSG, mais avec option d'achat d'environ 50M€ cette fois. Toutefois, la Juve aurait changé d'avis.

La Juventus s'attaque à Jonathan David

A en croire Il Corriere dello Sport, la Juventus serait de moins en moins certaine de vouloir garder Randal Kolo Muani, qui est « en hibernation depuis 10 matchs ». Comme l'a indiqué le média transalpin, le club turinois préférerait miser sur Jonathan David (25 ans). En fin de contrat le 30 juin 2025 avec le LOSC, l'international canadien peut être recruté librement et gratuitement cet été. Grande fan de Jonathan David, la Juve aurait déjà lancé les contacts avec son entourage. Et alors que le joueur réclamerait un contrat de 7M€ annuels minimum, une prime à la signature d'environ 10M€, ainsi qu'une somme comprise entre 5 et 6M€ pour la prime de ses agents, les Bianconeri estimeraient que cette opération vaut le coup. Une mauvaise nouvelle pour le PSG, qui veut se débarrasser de Randal Kolo Muani lors du prochain mercato estival.