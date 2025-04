OM : Un crack de 14 ans arrive, l'annonce de Benatia !

La rédaction

À seulement 14 ans, Samy Bedja vient de franchir une étape symbolique dans sa jeune carrière. Le milieu de terrain de l’OM, né en 2010, a été convoqué pour s’entraîner avec le groupe professionnel. Une annonce faite par Medhi Benatia en personne, dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube du club. Une belle marque de confiance.

«Aller voir ce qu’il se passe là-haut»

Dans cette séquence pleine d’émotion, Medhi Benatia justifie sa décision de l’envoyer avec les professionnels de l’OM :

«Demain tu vas monter avec le groupe. On a une petite opposition entre l’équipe pro et la deuxième équipe. Par rapport à tes prestations, par rapport aux retours de Titou (Lassad Hasni, patron de l’académie de l’OM, ndlr.) aussi depuis qu’il est arrivé, par rapport à ce qu’on sait de toi et de ce que moi je vois de toi aussi, sur l’ensemble de ce que tu fais, Titou nous a signalé un petit peu le mérite aujourd’hui d’aller voir ce qu’il se passe là-haut.»

Les conseils de Benatia

Toujours très proche des jeunes du centre, le directeur sportif de l’OM a tenu à accompagner sa décision de quelques conseils précieux :

«Tu joues avec ton football, tu mets ton pied comme tu le mets ici, prise d’infos, joue en deux touches, joue vite. Le duel, tu sais que ça va aller plus vite qu’ici, forcément. T’as les qualités pour montrer en tout cas des choses. Demain, sans peur, sans rien, tranquille, tu fais ta petite séance. Ce ne sera pas la fin du monde demain, ça veut pas dire que demain t’es arrivé non plus. On a encore rien fait par rapport au parcours qu’on a prévu nous pour toi, mais au moins, tu viens voir un peu comment ça se passe et tu continues à bosser sérieusement.»