OM : Le transfert de l’été bouclé à Paris ?

Axel Cornic

Le mercato estival pourrait commencer avec un feu d’artifice pour l’Olympique de Marseille, avec plusieurs grosses ventes. C’est le cas de Luis Henrique, qui semble avoir une énorme cote à l’étranger et surtout en Italie, où l’Inter aurait commencé à travailler en coulisses pour boucler son arrivée.

Recruté en 2020 pour seulement 8M€, Luis Henrique pourrait rapporter un joli pactole à l’OM cet été. Son nom circule aux quatre coins de l’Europe avec le Bayern Munich, Newcastle et plusieurs clubs de Premier League qui le suivraient de très près. Mais pour le moment, la piste la plus chaude semble le mener vers l’Inter, qui aimerait boucler son arrivée avant le début du Mondial des clubs, le 15 juin prochain.

Les agents de Luis Henrique rencontrent l’Inter...

D’après les informations de Foot Mercato, un premier pas important aurait été fait récemment, puisque Luis Henrique aurait donné son accord aux Nerazzurri. Il faut dire que ce transfert serait un véritable bond en avant pour lui, même s’il ne devrait être qu’une simple doublure de Denzel Dumfries dans le couloir droit. A noter que du côté de l’OM on ne s’opposerait pas du tout à son départ, mais on réclamerait tout de même une indemnité de 30M€ minimum.

Rendez-vous à Paris !

Des nouvelles précisions nous parviennent d’Italie, concernant cette rencontre entre l’Inter et l’entourage du joueur de l’OM. Calciomercato.it nous apprend ainsi que les deux parties se seraient rencontrés à Paris et les négociations n’auraient vraisemblablement pas été très longues. Luis Henrique aurait été séduit par le projet présenté à ses agents et il va désormais falloir trouver un accord entre les clubs.