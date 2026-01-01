Pascal Praud et Estelle Denis : «C'est incroyable» !

Comme d'autres journalistes avant elle, Estelle Denis a quitté le sport pour se tourner vers des émissions plus généralistes. C'est ainsi que depuis 2021 elle présente Estelle Midi sur RMC. Interrogé sur ce changement de carrière, Estelle Denis cite d'autres journalistes à l'image de Pascal Praud, qui a suivi la même trajectoire.
Estelle Denis salue le travail de Pascal Praud
« Mais le sport, c’est de l’info à part entière. C’est l’école de la rigueur. Le sport n’est pas le parent pauvre de l’information. Regardez Michel Drucker, Michel Denisot, Denis Brogniart, Gérard Holtz et Patrick Chêne qui ont présenté le JT… Le sport mène à tout ! », confie-t-elle dans une interview accordée à Télé Cable Sat Hebdo avant d'être relancé sur le fait qu'elle n'a pas cité Pascal Praud.
«Bravo à lui !»
« Pascal… On a longtemps travaillé ensemble. Je l’ai connu quand il était journaliste sportif. Il était très cultivé en cinéma et en littérature. Il a réussi quelque chose d’assez incroyable car il l’a fait sur le tard. Bravo à lui ! », ajoute Estelle Denis, qui apprécie visiblement grandement le travail de Pascal Praud.