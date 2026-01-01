Pascal Praud et Estelle Denis : «C'est incroyable» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis 2021, Estelle Denis a vu sa carrière évoluer. En effet, après plusieurs années remplies de succès dans le sport, l'ancienne présentatrice de M6 a rejoint RMC où elle présente désormais une émission généraliste, Estelle Midi. Invitée à commenter ce changement majeur, Estelle Denis rappelle que d'autres journalistes l'ont fait avant elle, à l'image de Pascal Praud.

Estelle Denis salue le travail de Pascal Praud « Mais le sport, c’est de l’info à part entière. C’est l’école de la rigueur. Le sport n’est pas le parent pauvre de l’information. Regardez Michel Drucker, Michel Denisot, Denis Brogniart, Gérard Holtz et Patrick Chêne qui ont présenté le JT… Le sport mène à tout ! », confie-t-elle dans une interview accordée à Télé Cable Sat Hebdo avant d'être relancé sur le fait qu'elle n'a pas cité Pascal Praud.