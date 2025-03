Kvaratskhelia - PSG : La rupture en direct !

Amadou Diawara

Depuis qu'ils ont 10 ans, Khvicha Kvaratskhelia et Zuriko Davitashvili sont comme des frères. En effet, les deux hommes sont inséparables depuis leur enfance. Toutefois, Khvicha Kvaratskhelia et Zuriko Davitashvili sont devenus ennemis ce samedi soir lors du choc entre le PSG et l'ASSE.

Ce samedi, le PSG a affronté l'ASSE en Ligue 1, et ce, pour le compte de la 27ème journée. Très proche dans la vie, Khvicha Kvaratskhelia et Zuriko Davitashvili ont dû se frotter l'un à l'autre lors de ce grand rendez-vous. Ceux qui se considèrent comme des frères sont donc devenus des rivaux le temps d'une soirée.

«Khvicha est le parrain de mon fils»

Lors d'un entretien accordé à Ouest-France, Zuriko Davitashvili a lâché toutes ses vérités sur sa relation avec Khvicha Kvaratskhelia (PSG). « Nous sommes de vieux amis et nous avons partagé beaucoup de souvenirs ensemble en Géorgie ou en sélection. Nous avons commencé à 10 ans. Khvicha est le parrain de mon fils et nous sommes une grande famille », a confié l'attaquant de l'ASSE.

«On les appelle clic et clac»

En parallèle, Fabrice Bossuet s'est également prononcé sur le lien spécial entre Zuriko Davitashvili et Khvicha Kvaratskhelia. « On les appelle clic et clac. Ces deux-là sont toujours collés. Il y a une réelle complicité, comme des frères. Deux amoureux du football à qui il est parfois difficile de dire stop quand il faut sortir du terrain », a précisé le préparateur physique de la Géorgie depuis 2021.