Cauchemar, le traumatisme avec le PSG !

Le Paris Saint-Germain, invaincu depuis plus d'une décennie à Geoffroy-Guichard, affronte l'AS Saint-Étienne ce samedi (19h) pour maintenir son impressionnante série en Ligue 1. Tandis que le PSG vise une saison sans revers en Championnat, les Verts espèrent un sursaut pour leur survie dans l'élite, malgré des statistiques largement défavorables.

Ce samedi, le Paris Saint-Germain retrouve la Ligue 1 après deux semaines de trêve internationale, avec un déplacement du côté de Geoffroy-Guichard. Alors que le club de la capitale peut réaliser un coup historique en conservant son invincibilité sur l’ensemble de la saison, l’AS Saint-Étienne rêve de son côté d’un exploit qui serait le bienvenu dans la lutte pour le maintien. Mais cela s’annonce très compliqué pour les Verts.

Le PSG cartonne chez les Verts

L’ASSE a en effet du mal face au PSG, et cela ne date pas seulement de l’arrivée du Qatar. La formation parisienne n’a plus été battue à Saint-Étienne en championnat depuis le 21/09/2008, soit une série de 13 matches (7 victoires, 6 nuls). Depuis novembre 2012, et son élimination en quart de finale de la Coupe de la Ligue, le PSG reste même sur une série de 25 matches officiels sans défaite, dont 12 à Geoffroy-Guichard (8 victoires et 4 nuls) comme l’a relevé le club sur son site internet.

L’ASSE a du mal face au PSG

Vaincre l’AS Saint-Étienne est devenue l’une des spécialités du Paris Saint-Germain dans son histoire, totalisant 52 succès. Une seule équipe a fait pire dans son histoire avec le FC Nantes, s’inclinant à 54 reprises face aux Rouges et Bleus. Des chiffres qui vont bouger après le ASSE-PSG de ce samedi, mais en faveur de qui ?