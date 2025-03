Daniel Riolo - PSG : Le clash sur les réseaux sociaux !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dénonçant régulièrement l’influence et les méthodes de Nasser Al-Khelaïfi dans l’After Foot sur RMC, le journaliste Daniel Riolo n’échappe pas aux critiques de certains fans du PSG sur les réseaux sociaux. C’est le cas de « La Source Parisienne », montant au créneau sur son compte X contre « la dictature Riolo ».

Intervenant chaque soir dans l’émission « After Foot » sur RMC, Daniel Riolo ne manque généralement pas une occasion de tacler Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, en soulignant à l’antenne sa grande influence dans le football français. Des remarques qui font bondir certains fans parisiens, défendant corps et âme le boss du PSG, à l’instar de La Source Parisienne.

« C’est la dictature Riolo »

Le compte spécialisé dans l’actualité du club de la capitale sur X a vivement critiqué les prises de position du journaliste de RMC. « Riolo a instauré une méthode ordurière digne des plus grands dictateurs. C’est la dictature Riolo, un mix de malhonnêteté et de diffamation. Chaque supporter parisien ou media Pro PSG n’étant pas d’accord avec lui, est aussitôt soit insulté, soit taxé d’être payé par le club, car il ne supporte pas d’avoir souvent tort. Débattons plutôt avec respect et acceptons les divergences », a-t-il écrit, un message qui n’a pas échappé à l’intéressé.

« Il insulte chaque personne n’étant pas d’accord avec lui »

« Mais justement tout est là et tu ne le comprendras jamais, a répondu Riolo sur X. Et c’est toi qui le dit : débat avec supporters et media pro PSG. Donc pas de débat possible ! Tu le dis toi même ! Tu clos le débat. Mais c’est trop dur visiblement à comprendre pour toi désolé ». « Il insulte chaque personne n’étant pas d’accord avec lui, une véritable dictature moderne, a rétorqué La Source Parisienne. Bien sûr en dictateur il a bloqué mon compte donc je ne peux pas répondre à sa réponse. Pas très FairPlay ça ». Et d’ajouter, dans un autre message : « Comment vous avez pu banaliser ce genre de choses ? Partout ailleurs dans n’importe quel media le présentateur insulte des milliers de personnes se fait virer … »