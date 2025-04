Adil Rami - Danse avec les stars : Un scandale dénoncé sur les réseaux sociaux

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Adil Rami a une fois de plus séduit le jury de "Danse avec les stars" avec une valse, récoltant un 36/40. Cependant, cette évaluation favorable n'a pas convaincu tous les téléspectateurs. Sur les réseaux sociaux, certains critiquent la générosité des notes, estimant qu’Ana Riera, sa partenaire, masque les lacunes du champion du monde.

La soirée a été presque parfaite pour Adil Rami à « Danse avec les stars ». Vendredi, l’ancien joueur de l’OM et Ana Riera ont réalisé une valse sur le titre « End of the world » des Boyz II Me qui a séduit le jury, décernant un 36/40. Fauve Hautot a particulièrement apprécié cette prestation, en mettant un 10/10, la plus haute note. C’est déjà le deuxième « perfect » de Rami dans cette 14e saison du divertissement, un avis loin d’être partagé par tous les téléspectateurs.

« Dites-moi que je ne suis pas le seul à ne pas comprendre ses notes ! »

Les critiques ont été nombreuses sur les réseaux sociaux concernant la notation du jury pour Adil Rami. « Excusez moi Adil Rami (qui m’est très sympathique au passage hein ) il fait DALS gratos ouuuuu. Pour avoir des 10 chaque semaine ? Sérieux là, c’était sa pire danse. Il était raide et pas du tout dans le cadre ! Dites-moi que je ne suis pas le seul à ne pas comprendre ses notes ! », a lancé un internaute. « Le cadre catastrophique d’Adil Rami ? Et ils mettent 9 et 10 ? », s’interroge un autre.

Adil Rami porté par Ana Riera ?

Certains semblent même attendre la sortie de l’ancien footballeur : « Ça va durer longtemps la hype Adil Rami ? C'est de plus en plus relou... ». Un autre fan de l’émission estime quant à lui qu’Ana Riera permet au champion du monde 2018 de briller sur le parquet de DALS : « Je trouve Adil Rami surcoté... c'est Ana qui fait tout dans les danses, elle est tellement forte qu'on ne voit qu'elle et on oublie de le regarder lui ... Mais en vrai il marche plus qu'il ne danse. Mais il a un capital sympathie fou donc le public et les juges le saucent ».