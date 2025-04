Danse avec les stars : Adil Rami l’a fait halluciner !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Adil Rami continue de briller sur le parquet de "Danse avec les stars", impressionnant à nouveau les jurés avec une valse sur "End of the world" des Boyz II Men. L'ancien défenseur de l'OM a décroché la note totale de 36/40, dont un 10/10 de Fauve Hautot, visiblement épatée par cette performance.

Adil Rami va avoir le droit à une nouvelle semaine dans "Danse avec les stars". Vendredi, les candidats du divertissement devaient se produire sur des musiques emblématiques des années 1990-2000, et l’ancien joueur de l’OM a bien relevé ce défi avec une valse, aux côtés d’Ana Riera, sur « End of the world », des Boyz II Men.

« Tu avais envie de pleurer »

Le couple a obtenu la note de 36/40 de la part des quatre jurés, avec notamment un 10/10 de la part de Fauve Hautot, saluant la prestation du champion du monde 2018 : « Pendant la valse, je voyais tes yeux. Tu avais envie de pleurer ». Il s’agit de son deuxième 10, après celui reçu par Mel Charlot le mois dernier.

Un premier 10/10 sur un tango argentin

Adil Rami avait déjà fait sensation en interprétant un tango argentin sur la chanson Skyfall d'Adele, bande originale du 23e volet de la saga James Bond du même nom. « Je n'ai pas le choix de donner mon premier 10 cette année », s’était-elle justifiée. Ce vendredi soir, Mel Charlot a décerné un 9/10.