PSG : Ousmane Dembélé, la bagarre surprise !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis le début de l'année 2025, le PSG traverse les matches avec une efficacité exceptionnelle qui lui permet de croire pleinement en ses chances de victoire finale en Ligue des champions. Ce succès se caractérise par la très bonne dynamique d'Ousmane Dembélé qui a clairement élevé son niveau ces dernières semaines. Le Français pourrait prétendre sérieusement à remporter le Ballon d'Or d'après les cotes actuelles.

Meilleur buteur de Ligue 1 cette saison, Ousmane Dembélé a trouvé la solution pour planter des ballons au fond des filets de plus en plus souvent. L'attaquant de 27 ans multiplie les réalisations et participe activement aux récents succès du PSG à tel point que certains commencent à en faire un sérieux prétendant pour le Ballon d'Or 2025. La saison est encore très longue.

Dembélé à la lutte pour le Ballon d'Or ?

D'après les informations du Parisien, la cote d'Ousmane Dembélé pour le Ballon d'Or n'a jamais été aussi élevée puisque derrière le favori Raphinha, son ancien coéquipier au FC Barcelone, c'est bien le Français qui est le mieux placé (coté à 6/1 contre 2,5/1 pour le Brésilien). Ses récents efforts lui permettent donc de croire sérieusement en ses chances pour cette prestigieuse récompense.

Dembélé peut créer la surprise

Alors que le Ballon d'Or était quasiment tout le temps destiné à Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, leur retraite à venir redistribue les cartes entre des joueurs auxquels on n'aurait pas forcément pensé. « On pensait tous qu’après le long duel Messi-Ronaldo, Mbappé et Haaland allaient se partager les Ballons d’or. Mais puisque ce n’est pas le cas, tout le monde peut se faufiler dans la course et aller au bout. La meilleure preuve, c’est la victoire de Rodri la saison dernière » explique Alain Giresse pour Le Parisien. Evidemment, l'identité du vainqueur de la Ligue des champions cette saison sera sûrement déterminant.