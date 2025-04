Un joueur «très fort» est annoncé au PSG

La rédaction

Buteur face à Aston Villa en Ligue des champions, Désiré Doué impressionne de plus en plus au PSG. L’attaquant tricolore séduit les observateurs et les joueurs, dont Jules Koundé, conquis par son talent et sa progression. Le défenseur du FC Barcelone voit en lui un joueur «très fort», promis à un bel avenir en club comme en sélection.

Le PSG affrontait ce mercredi Aston Villa pour le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions. Le club de la capitale recevait les Villans au Parc des Princes. Après un début de match compliqué, marqué par l’ouverture du score des Anglais, le PSG a été relancé par un exploit individuel de Désiré Doué.

Koundé est sous le charme

L’attaquant tricolore prend de plus en plus d’ampleur au PSG et impressionne de nombreux joueurs. «Je le connaissais parce que je regarde un peu les matchs du PSG en Ligue des champions et aussi la Ligue 1», avoue Jules Koundé dans Téléfoot.

«C’est un joueur très fort»

Le défenseur de l’équipe de France estime que Désiré Doué est une belle promesse pour le PSG comme pour les Bleus : «C’est un joueur très fort et il a une évolution constante. On est vraiment très contents de pouvoir l’accueillir dans le groupe France.»